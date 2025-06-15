Суд запретил мэрии Новосибирска освобождать участок с пескобазой

В июне 2024 года мэрия сообщила о планах расторгнуть аренду земли с тремя компаниями, управляющими пескобазами, для создания набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора. Из шести участков с пескобазами только муниципальная пескобаза ДЭУ-1 будет перенесена в Первомайский район; частным компаниям новое место не предложили.