Суд запретил мэрии Новосибирска освобождать участок с пескобазой

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение, запрещающее мэрии города и ее подразделениям предпринимать шаги по освобождению участка на берегу Оби, расположенного у Чернышевского спуска. В соответствии с постановлением, муниципалитету запрещено проводить демонтаж ограждений, освещения и любые строительные работы на данной территории.
Суд также запретил Управлению федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области осуществлять какие-либо регистрационные действия с правами на этот земельный участок, включая его ликвидацию или перераспределение.
Иск к мэрии подала компания ООО «Сибирский причал» 9 июня, требуя признать недействительным одностороннее расторжение договора аренды земельного участка для нестационарного объекта. Истец ссылался на письмо администрации, в котором сообщалось о прекращении действия договора с 17 июня.
По мнению истца, отсутствие обеспечительных мер может привести к невозможности восстановления аренды в случае удовлетворения иска, так как мэрия может осуществить сделки с участком. Эксплуатация открытой площадки для складирования материалов является ключевой для бизнеса компании, и ее закрытие угрожает банкротством.
В июне 2024 года мэрия сообщила о планах расторгнуть аренду земли с тремя компаниями, управляющими пескобазами, для создания набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора. Из шести участков с пескобазами только муниципальная пескобаза ДЭУ-1 будет перенесена в Первомайский район; частным компаниям новое место не предложили.