Под Ростовом двое пострадали в страшной аварии с мотоциклом

В субботу под Ростовом случилось дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом: есть пострадавшие. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла на проспекте Баклановском в Новочеркасске. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке парень на мотоцикле не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем.
В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что в авариях с мототранспортом их владельцы получают тяжелые травмы. Зачастую, это подростки, родители которых либо сами приобрели для них «железного коня», либо не проконтролировали, чем занимаются дети в свободное время.