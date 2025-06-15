Под Ростовом двое пострадали в страшной аварии с мотоциклом

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что в авариях с мототранспортом их владельцы получают тяжелые травмы. Зачастую, это подростки, родители которых либо сами приобрели для них «железного коня», либо не проконтролировали, чем занимаются дети в свободное время.