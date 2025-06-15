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Под Ростовом двое пострадали в страшной аварии с мотоциклом

В Новочеркасске водитель и пассажир мотоцикла попали с травмами в больницу.

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Источник: Комсомольская правда

В субботу под Ростовом случилось дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом: есть пострадавшие. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на проспекте Баклановском в Новочеркасске. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке парень на мотоцикле не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летний водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что в авариях с мототранспортом их владельцы получают тяжелые травмы. Зачастую, это подростки, родители которых либо сами приобрели для них «железного коня», либо не проконтролировали, чем занимаются дети в свободное время.