На машину упало дерево: как в Крыму получить компенсацию за ущерб

По словам Аширова, первое, что необходимо сделать, это зафиксировать факт падения дерева на автомобиль — сфотографировать место ЧП и вызвать правоохранителей.
«Звоните в полицию и сообщайте о происшествии. К вам направят наряд, который приедет из того райотдела, в районе которого все произошло, и составит протокол. Это является первым этапом для подготовки документов, которые будут необходимы для взыскания ущерба», — сказал юрист.
В такой же последовательности все нужно сделать и в том случае, если вы уезжали надолго, оставляя машину в каком-то месте, а вернувшись, увидели ее поврежденной.
«И ничего не трогать, пока происшествие не зафиксирует полиция», — уточнил юрист.
Богачев обращает внимание, что пострадавшему автовладельцу в таких ситуациях необходимо делать как можно больше собственных фотографий с привязкой к местности. То есть, чтобы на кадрах было видно, где именно располагался автомобиль, в какой близости от растительности, на какой улице и рядом с каким домом или строением. Если зафиксировать элементы адресной системы нет возможности, то снять какие-то запоминающиеся объекты рядом.
«Если были свидетели ЧП — возьмите у них контакты: номера телефонов, ФИО. Это может пригодиться, если ответчик будет оспаривать факт причинения ущерба, то есть то, что в этом была его вина. И проверьте, что записала полиция. Это первичный документ. К нему будут обращаться и ваш оппонент, и эксперт, и судья», — добавил Богачев.
Также адвокат советует обратить внимание на камеры видеонаблюдения поблизости, и если они есть, запросить запись у собственника устройств.
Только после получения от полиции копии протокола можно приглашать автотехнического эксперта, который осмотрит повреждения автомобиля и выдаст отчет о стоимости причиненного ущерба и восстановительного ремонта, обращают внимание эксперты.
При этом нужно постараться сделать так, чтобы в ходе экспертного осмотра на месте присутствовал представитель ответчика. Это нужно и для того, чтобы в дальнейшем направить ему досудебную претензию.
«Необходимо выявить, у кого на балансе находится конкретное дерево. Это может быть и управляющая компания МКД, если это произошло возле многоквартирных домов, или собственник торгового центра, если это парковка. Или это земля муниципальная, или республиканская. Но бесхозной земли не бывает. Если собственник не физическое и не юридическое лицо, значит, государство в лице муниципалитета либо субъекта Российской Федерации», — сказал Богачев.
Даже если точно не ясно, например, какой департамент отвечает за данный участок, это не должно останавливать от подачи иска в суд, отметил он.
«В процессе судебного разбирательства суд установит лицо и будет способствовать сбору доказательств», — пояснил он.
По словам Богачева, эта формула работает, даже если ЧП произошло не в городской черте, а за пределами населенного пункта, например в лесу.
Дополняя коллегу, Аширов уточнил, что если дерево упало после удара молнии, то «скорее всего вы останетесь один на один со своей проблемой, потому что это природный катаклизм, за последствия которого никто не может отвечать».
«Даже в договорах есть такие пункты, как форс-мажорные обстоятельства, когда стороны освобождаются от ответственности за какие-то нарушения договора», — отметил он.