На машину упало дерево: как в Крыму получить компенсацию за ущерб

Богачев обращает внимание, что пострадавшему автовладельцу в таких ситуациях необходимо делать как можно больше собственных фотографий с привязкой к местности. То есть, чтобы на кадрах было видно, где именно располагался автомобиль, в какой близости от растительности, на какой улице и рядом с каким домом или строением. Если зафиксировать элементы адресной системы нет возможности, то снять какие-то запоминающиеся объекты рядом.