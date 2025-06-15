В Прикамье сожители осуждены за разбойное нападение на соседа

Правоохранители установили, что вечером в феврале сожители напали на улице на своего соседа, который шел в магазин. Фигуранты стали требовать у него деньги, а после отказа стали избивать. Когда потерпевший упал, сожители забрали у него мобильный телефон и ключи. Угрожая дальнейшей расправой, злоумышленники потащили соседа к нему домой. Там, вооружившись кухонным ножом и угрожая расправой, нападавшие требовали отдать им деньги. Затем парочка скрылась с места преступления, похитив у мужчины 300 рублей, а также куртку, бензопилу, ТВ-приставку и другое имущество на общую сумму более 4 тысяч рублей.