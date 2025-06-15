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Мизулина восхитилась пляжами Приморья и объявила конкурс для блогеров

Также она высказалась о блокировке «Телеграм».

Как создавалась новая Россия
Источник: Соцсети

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в эти дни находится во Владивостоке. В своем телеграмм-канале она выложила видео с пляжей города. Также Мизулина объявила конкурс для юных блогеров.

В воскресенье, 15 января, Екатерина Мизулина встречается с молодежью в детском центре «Океан». В понедельник у неё запланирована встреча в ДВФУ.

Пока же Мизулина успела побывать на пляжах в районе Владивостока и разместила у себя в канале видео оттуда. Судя по кадрам, впечатление у главы Лиги безопасного интернета от красот Приморья самые хорошие.

Также она анонсировала конкурс для молодых блогеров. Участникам предлагают записать короткое видео, в котором нужно интересно рассказать о событии из истории Владивостока или края.

Победители смогут пообщаться с Мизулиной в неформальной обстановке во время мероприятия в ДВФУ. Обещают даже вручить лучших подарочный комплект мерча. Видео можно присылать до конца воскресенья через бота @ligakonkurs_bot.

Кстати, едва прибыв во Владивосток Екатерина Мизулина сделала заявление о возможной блокировке в стране мессенджера Телеграм.

«Это пока лишь слухи. Пусть и останется слухами», — сказала она.

Добавим, что у самой Мизулиной в её телеграмм-канале сейчас более 825 тыс. подписчиков.