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Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона

Бывшего президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по данному факту.

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Бывшего президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по данному факту.

— Данное исключение влечет за собой постоянное лишение прав и прерогатив, связанных со статусом члена Ордена, — говорится в указе, который появился на сайте французского правительства.

Саркози обвинили по делу о прослушке, после чего признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции. Политика приговорили к году лишения свободы.

В сентябре 2021 года Саркози признали виновным еще по одному делу — его обвиняли в незаконном финансировании его президентской кампании в 2012 году. Апелляционный суд Парижа приговорил его к шести месяцам заключения. Политик в свою очередь отвергал выдвинутые против него обвинения.

По итогу бывшего французского президента обязали постоянно носить электронный браслет в рамках исполнения приговора по делу о «прослушках». Сообщается, что Саркози теперь должен ходить с браслетом на ноге до конца года.