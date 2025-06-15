Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона

В сентябре 2021 года Саркози признали виновным еще по одному делу — его обвиняли в незаконном финансировании его президентской кампании в 2012 году. Апелляционный суд Парижа приговорил его к шести месяцам заключения. Политик в свою очередь отвергал выдвинутые против него обвинения.