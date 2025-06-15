Экс-президента Франции Саркози лишили ордена Почетного легиона

Бывшего президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по данному факту.
— Данное исключение влечет за собой постоянное лишение прав и прерогатив, связанных со статусом члена Ордена, — говорится в указе, который появился на сайте французского правительства.
Саркози обвинили по делу о прослушке, после чего признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции. Политика приговорили к году лишения свободы.
В сентябре 2021 года Саркози признали виновным еще по одному делу — его обвиняли в незаконном финансировании его президентской кампании в 2012 году. Апелляционный суд Парижа приговорил его к шести месяцам заключения. Политик в свою очередь отвергал выдвинутые против него обвинения.
По итогу бывшего французского президента обязали постоянно носить электронный браслет в рамках исполнения приговора по делу о «прослушках». Сообщается, что Саркози теперь должен ходить с браслетом на ноге до конца года.