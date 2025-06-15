Длинные выходные в Башкирии завершатся локальными ливнями с градом

В Башкирии по данным метеорологов 15 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в последний день длинных выходных в регионе прогнозируются локально ливни с градом.
В воскресенье, 15 июня, в Башкирии ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный ветер ночью 0−5 метров в секунду, днем до 7−12 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 15−20 мтеров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14, +19, днем +24, +29, а в юго-восточных районах до +34 градусов Цельсия.
Метеорологи Башгидрометцентра и спасатели госкомитета Башкирии по ЧС предупреждают водителей о тумане на дорогах — ночью и утром 15 июня видимость на отдельных участках дорог упадет до 500−1000 метров.
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