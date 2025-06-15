«Предчувствие, что вижу в последний раз»: спустя 10 лет со смерти Жанны Фриске близкие почтили ее память

«Когда она [Жанна] меня провожала в аэропорт, со мной случилась неистовая истерика. Я не могла себя успокоить. Когда проходила таможню, меня трясло. Меня там отпаивали, откачивали, а я не могла понять почему. Жанна меня тогда спокойно обняла, поцеловала и все. Потом, когда мама прилетела, произошла эта страшная ситуация, и я поняла, к чему это было. Предчувствие какое-то было, что Жанна заболеет, и я ее здоровой вижу в последний раз», — поделилась сестра Жанны Фриске, Наталья, своими ощущениями в программе телепередачи.