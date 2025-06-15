«Предчувствие, что вижу в последний раз»: спустя 10 лет со смерти Жанны Фриске близкие почтили ее память

Жанна Фриске скончалась ровно 10 лет назад.
Прошло 10 лет со дня смерти известной эстрадной певицы Жанны Фриске. В память о звезде ее семья, родители и сестра Наталья, поделились воспоминаниями о том, как развивалась болезнь артистки. Откровенные признания прозвучали в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В частности, сестра певицы рассказала о страшных предчувствиях незадолго о того, как у Фриске начала прогрессировать онкология.
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«Когда она [Жанна] меня провожала в аэропорт, со мной случилась неистовая истерика. Я не могла себя успокоить. Когда проходила таможню, меня трясло. Меня там отпаивали, откачивали, а я не могла понять почему. Жанна меня тогда спокойно обняла, поцеловала и все. Потом, когда мама прилетела, произошла эта страшная ситуация, и я поняла, к чему это было. Предчувствие какое-то было, что Жанна заболеет, и я ее здоровой вижу в последний раз», — поделилась сестра Жанны Фриске, Наталья, своими ощущениями в программе телепередачи.
По словам Натальи Фриске, первые проявления недомогания родственники не сочли тревожными сигналами. Тем не менее уже тогда сама Жанна жаловалась на головные боли и другие симптомы. «Она меня постоянно просила массировать шею. Говорила, что тянет голову и уходила спать. Очень много спала», — рассказала сестра певицы. Наталья также вспомнила, что во время одной из поездок почувствовала сильное волнение и предчувствие беды, но тогда не придала этому значения.
Как отметили близкие, Жанна Фриске списывала ухудшение самочувствия на плотный рабочий график и хроническую усталость. Проблемы со здоровьем стали очевидны лишь тогда, когда звезда потеряла сознание в Майами. После этого ей поставили диагноз, и семья начала борьбу с болезнью. Артистка проходила лечение в Германии: принимала препараты, проходила курсы химиотерапии. На определенном этапе медики зафиксировали улучшение, однако полностью побороть недуг не удалось.
Родственники также рассказали о трудностях, связанных с имущественными вопросами после смерти Жанны. По словам родителей певицы, бывший муж Дмитрий Шепелев претендовал на московскую квартиру артистки и отказывался идти на контакт с семьей. Родителям пришлось выплатить компенсацию, чтобы сохранить жилье за сыном Жанны — Платоном. Сейчас квартира пустует и ждет своего наследника.
Жанна Фриске была одной из самых популярных российских певиц 2000-х годов и часто становилась героиней светской хроники. Наиболее известным романом артистки были отношения с телеведущим Дмитрием Шепелевым, от которого у нее в 2013 году родился сын Платон. После смерти Фриске в 2015 году между ее семьей и Шепелевым возникли имущественные споры, а ранее подробности личной жизни певицы, в том числе возможные романы, не подтверждались близкими. Фриске скончалась 15 июня 2015 года от глиобластомы, агрессивной формы рака мозга. В 2024 ей могло бы исполниться 50 лет.