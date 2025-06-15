На городском пляже Красноярска появилась площадка для игры в панна-футбол

По условиям игры в небольшом поле находятся два игрока, матч длится три минуты. Этого времени должно хватить для демонстрации всех своих навыков. Побеждать придется без штрафных и пенальти. Как ранее писал «МК в Красноярске», в мае проходил турнир по футболу «Будущее зависит от тебя» с участием сибиряков. В соревновании этого года приняли участие 2 862 юных спортсмена из 140 детских домов.