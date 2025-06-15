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На городском пляже Красноярска появилась площадка для игры в панна-футбол

Теперь жители и гости территории могут попробовать себя в новом виде спорта.

Как создавалась новая Россия

Теперь жители и гости территории могут попробовать себя в новом виде спорта.

Это одна из разновидностей уличного спорта. С каждым днем новый вид приобретает популярность, так, что теперь он стал доступным для красноярцев.

По условиям игры в небольшом поле находятся два игрока, матч длится три минуты. Этого времени должно хватить для демонстрации всех своих навыков. Побеждать придется без штрафных и пенальти. Как ранее писал «МК в Красноярске», в мае проходил турнир по футболу «Будущее зависит от тебя» с участием сибиряков. В соревновании этого года приняли участие 2 862 юных спортсмена из 140 детских домов.