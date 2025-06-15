Володин пожелал медикам крепкого здоровья

Празднование Дня медицинского работника было официально установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году, хотя до этого времени подобные мероприятия проходили на неофициальном уровне. В настоящее время праздник отмечается не только на территории России, но и в ряде других государств, включая Молдову, Армению и Беларусь.