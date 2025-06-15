Володин пожелал медикам крепкого здоровья

В РФ и ряде стран постсоветского пространства 15 июня отмечается День медицинского работника.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья. Обращение он разместил в своем telegram-канале.
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«Оказание помощи, сохранение жизни — это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медицинские сtстры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям. Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго!» — отметил Володин в своем telegram-канале. В своем поздравлении председатель Госдумы подчеркнул, что труд медицинских работников требует особого признания не только в день профессионального праздника, но и ежедневно.
Празднование Дня медицинского работника было официально установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году, хотя до этого времени подобные мероприятия проходили на неофициальном уровне. В настоящее время праздник отмечается не только на территории России, но и в ряде других государств, включая Молдову, Армению и Беларусь.
Ранее в преддверии Дня медицинского работника поздравил сотрудников сферы здравоохранения с профессиональным праздником и поблагодарил за их труд президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что где бы ни работали медики — все они ответственно исполняют свой профессиональный долг, передает РАПСИ.