В РФ Интернет на борту самолета появится не раньше 2027 года

Интернет на борту самолета появится не раньше 2027 года, процесс сертификации новых технологий для авиации обычно занимает много времени, сообщил в интервью ТАСС замминистра транспорта РФ Андрей Никитин в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что самолеты — это высокотехнологичные транспортные средства со сложнейшими системами. К тому же процесс сертификации новых технологий для авиации обычно занимает много времени, так как необходимо учитывать строгие требования безопасности и совместимости с бортовыми системами. Поэтому маловероятно, что интернет в самолетах будет внедрен раньше 2027 года, сказал он.
Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщал, что в 2026 году ожидается запуск первых космических аппаратов на высокоэллиптическую орбиту, которая позволит обеспечить скоростной интернет на подвижных объектах. По его словам, в 2027 году низкоорбитальная спутниковая группировка будет составлять 272 спутника.
По словам гендиректора «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова, сервис, позволяющий пассажирам пользоваться интернетом в российских самолетах, может появиться в 2027—2028 годах, после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки. Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский также говорил, что компания рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в самолетах в 2027—2028 года.