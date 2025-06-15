В РФ Интернет на борту самолета появится не раньше 2027 года

Он отметил, что самолеты — это высокотехнологичные транспортные средства со сложнейшими системами. К тому же процесс сертификации новых технологий для авиации обычно занимает много времени, так как необходимо учитывать строгие требования безопасности и совместимости с бортовыми системами. Поэтому маловероятно, что интернет в самолетах будет внедрен раньше 2027 года, сказал он.