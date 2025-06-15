Маск сообщил об активации Starlink над Ираном

Предприниматель Илон Маск сообщил, что над Ираном заработала система Starlink.
Соответствующий комментарий Маск под публикацией с призывом активировать Starlink для жителей Ирана. Автор обращения предложил использовать спутниковый интернет как способ «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима», отметив, что власти страны отключили доступ к сети, чтобы помешать координации протестов.
— Лучевые сигналы включены, — ответил Илон Маск в соцсети Х.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».
Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.