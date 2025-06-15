Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск сообщил об активации Starlink над Ираном

Предприниматель Илон Маск сообщил, что над Ираном заработала система Starlink.

Как создавалась новая Россия

Предприниматель Илон Маск сообщил, что над Ираном заработала система Starlink.

Соответствующий комментарий Маск под публикацией с призывом активировать Starlink для жителей Ирана. Автор обращения предложил использовать спутниковый интернет как способ «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима», отметив, что власти страны отключили доступ к сети, чтобы помешать координации протестов.

— Лучевые сигналы включены, — ответил Илон Маск в соцсети Х.

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».

Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.