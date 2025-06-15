У белых медведей обнаружена ртутная интоксикация из-за заводов XIX века

Современные показатели содержания ртути у белых медведей и обитающих в Арктике популяций тюленей превышают естественный фон в 20−30 раз, создавая существенные риски как для экологического баланса, так и для здоровья местного населения, традиционно использующего данных животных в качестве пищевого ресурса.