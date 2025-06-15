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У белых медведей обнаружена ртутная интоксикация из-за заводов XIX века

Комплексное исследование, охватившее четыре десятилетия наблюдений, позволило выявить механизмы продолжающегося накопления ртутного загрязнения в северных широтах.

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Комплексное исследование, охватившее четыре десятилетия наблюдений, позволило выявить механизмы продолжающегося накопления ртутного загрязнения в северных широтах. Подробности приводит информагентство «Кулик».

Специалисты изучили сотни образцов биологического материала в Арктике и на острове Гренландия, применяя передовые методы изотопного анализа для определения происхождения токсичного вещества.

Как указали в информагентстве «Кулик», основными поставщиками опасных соединений стали промышленные объекты, угольные котельные и мелкомасштабные золотодобывающие производства XIX-XX веков.

Транспортировка сохраняющегося до сих пор ртутного загрязнения происходит преимущественно через систему океанических течений. Ситуация осложняется тем, что морская вода сохраняет этот токсичный металл в течение нескольких столетий.

Современные показатели содержания ртути у белых медведей и обитающих в Арктике популяций тюленей превышают естественный фон в 20−30 раз, создавая существенные риски как для экологического баланса, так и для здоровья местного населения, традиционно использующего данных животных в качестве пищевого ресурса.

К сожалению, это не единственные тревожные новости, поступающие от ученых. Ранее исследователи сообщили, что в ближайшие десятилетия на Европу обрушатся экстремальные зимние заморозки.