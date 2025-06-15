В РФ подготовили проект для перехода на новую модель высшего образования

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил о готовности проекта изменений в законодательстве для перехода на новую модель высшего образования. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — отметил министр информагентству.
В мае 2023 года в стране приступили к реализации пилотного проекта, в котором на данный момент участвуют шесть университетов. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. При этом аспирантура стала отдельным видом профобразования, направленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
К слову, ранее Фальков заявил, что значительные изменения ожидаются в системе распределения бюджетных мест в российских вузах. Часть мест будет распределяться в рамках конкурсного отбора, а другая часть — по государственному заданию, сформированному на основе потребностей регионов и экономики страны в целом.