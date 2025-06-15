В РФ подготовили проект для перехода на новую модель высшего образования

В мае 2023 года в стране приступили к реализации пилотного проекта, в котором на данный момент участвуют шесть университетов. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. При этом аспирантура стала отдельным видом профобразования, направленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.