В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о пользе окрошки

Всем знакомый освежающий суп- окрошка из мелко нарезанных ингредиентов получил название от глагола «крошить».
Классическая окрошка представляет собой смесь овощей, яиц, кусочков мяса, заправленную квасом или кефиром. Готовится быстро и легко, отлично утоляет жажду и освежает в жаркий день.
Полезность окрошки объясняется сбалансированным составом компонентов:
-овощи и зелень насыщают организм витаминами и минеральными элементами;
-яйца и мясо дополняют рацион высококачественным белком;
-свежие огурцы, помидоры и капуста содержат полезную клетчатку и жидкость.
Максимальную пользу принесет правильный подбор ингредиентов:
-выбирайте нежирное мясо вместо колбасы;
-увеличьте количество свежей зелени, редиса и огурцов;
-уменьшите количество отварного картофеля;
-забудьте о жирной сметане, майонезе и сахаре.
Остается определиться с выбором жидкой составляющей: квас или кефир?
Квас натурального брожения обеспечивает организм аминокислотами, витаминами и минералами, укрепляет защитные силы организма и благотворно влияет на микрофлору кишечника.
Кефир же содержит полезные пробиотики, восстанавливает баланс полезных бактерий в кишечнике, стимулирует перистальтику, укрепляет иммунитет, помогает сбросить лишние килограммы, регулирует давление и снижает уровень холестерина. Еще одно преимущество кефира — отсутствие сахара.
Впрочем, не забывайте о противопоказаниях: при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, от употребления кефира и кваса лучше воздержаться. Сладкий квас нежелателен при сахарном диабете, а продукты ферментации противопоказаны при желчекаменной болезни.
Правильно подобранные компоненты и продуманная подача сделают домашнюю окрошку идеальным вариантом легкого и освежающего обеда в летние дни.
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