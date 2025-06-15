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В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о пользе окрошки

Всем знакомый освежающий суп- окрошка из мелко нарезанных ингредиентов получил название от глагола «крошить».

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Всем знакомый освежающий суп- окрошка из мелко нарезанных ингредиентов получил название от глагола «крошить».

Классическая окрошка представляет собой смесь овощей, яиц, кусочков мяса, заправленную квасом или кефиром. Готовится быстро и легко, отлично утоляет жажду и освежает в жаркий день.

Полезность окрошки объясняется сбалансированным составом компонентов:

-овощи и зелень насыщают организм витаминами и минеральными элементами;

-яйца и мясо дополняют рацион высококачественным белком;

-свежие огурцы, помидоры и капуста содержат полезную клетчатку и жидкость.

Максимальную пользу принесет правильный подбор ингредиентов:

-выбирайте нежирное мясо вместо колбасы;

-увеличьте количество свежей зелени, редиса и огурцов;

-уменьшите количество отварного картофеля;

-забудьте о жирной сметане, майонезе и сахаре.

Остается определиться с выбором жидкой составляющей: квас или кефир?

Квас натурального брожения обеспечивает организм аминокислотами, витаминами и минералами, укрепляет защитные силы организма и благотворно влияет на микрофлору кишечника.

Кефир же содержит полезные пробиотики, восстанавливает баланс полезных бактерий в кишечнике, стимулирует перистальтику, укрепляет иммунитет, помогает сбросить лишние килограммы, регулирует давление и снижает уровень холестерина. Еще одно преимущество кефира — отсутствие сахара.

Впрочем, не забывайте о противопоказаниях: при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, от употребления кефира и кваса лучше воздержаться. Сладкий квас нежелателен при сахарном диабете, а продукты ферментации противопоказаны при желчекаменной болезни.

Правильно подобранные компоненты и продуманная подача сделают домашнюю окрошку идеальным вариантом легкого и освежающего обеда в летние дни.

Как ранее писал «МК в Красноярске», Роспотребнадзор дал красноярцам рекомендации по снятию клеща. Специалисты рекомендуют соблюдать советы специалистов.