В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о пользе окрошки

Впрочем, не забывайте о противопоказаниях: при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, от употребления кефира и кваса лучше воздержаться. Сладкий квас нежелателен при сахарном диабете, а продукты ферментации противопоказаны при желчекаменной болезни.