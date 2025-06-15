Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Володин: медицинские работники посвятили себя служению людям.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя служению людям.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня.

«Сегодня у медицинских работников профессиональный праздник. Оказание помощи, сохранение жизни — это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы поблагодарил всех медицинских работников за чуткость, милосердие и готовность быть рядом в трудную минуту. По его словам, о медицинских работниках важно помнить не только в профессиональный праздник, а ежедневно.

Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.