Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что они посвятили себя служению людям.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня.
«Сегодня у медицинских работников профессиональный праздник. Оказание помощи, сохранение жизни — это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы поблагодарил всех медицинских работников за чуткость, милосердие и готовность быть рядом в трудную минуту. По его словам, о медицинских работниках важно помнить не только в профессиональный праздник, а ежедневно.
Володин пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.