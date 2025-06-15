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Fars: Иранские ракеты оснастили боеголовками «высокой разрушительной мощности»

Иранские ракеты, использованные при последних ударах по Израилю, были оснащены боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на приближенный источник.

Как создавалась новая Россия

Иранские ракеты, использованные при последних ударах по Израилю, были оснащены боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на приближенный источник.

Также в ходе последней атаки Корпус стражей исламской революции применил твердотопливную тактическую управляемую баллистическую ракету класса «земля — земля» под названием «Хадж Касем».

Это вооружение, названное в честь генерала Касема Сулеймани, ликвидированного в 2020 году, обладает дальностью поражения свыше 1 400 километров, сообщает агентство.

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».

Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению израильской армии, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов страны после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.