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ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли серию ударов по Тегерану

Целями атак еврейских военных стали штаб-квартиры Минобороны Ирана.

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Источник: Комсомольская правда

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли масштабную серию ударов по Тегерану.

«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом иранского режима по созданию ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Целями атак еврейских военных стали штаб-квартиры Минобороны Ирана, а также Организации оборонных инноваций и исследований. К тому же, ВВС нанесли удары по топливным тегеранским цистернам.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе нее планируется ликвидировать ключевые объекты иранской ядерной программы.

Как KP.RU писал ранее, в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня, иранские военные выпустили очередную волну ракет в сторону Израиля. Отмечает, что при атаке Иран также использовал беспилотники.