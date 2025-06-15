ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли серию ударов по Тегерану

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли масштабную серию ударов по Тегерану.
«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом иранского режима по созданию ядерного оружия», — говорится в сообщении.
Целями атак еврейских военных стали штаб-квартиры Минобороны Ирана, а также Организации оборонных инноваций и исследований. К тому же, ВВС нанесли удары по топливным тегеранским цистернам.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе нее планируется ликвидировать ключевые объекты иранской ядерной программы.
Как KP.RU писал ранее, в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня, иранские военные выпустили очередную волну ракет в сторону Израиля. Отмечает, что при атаке Иран также использовал беспилотники.