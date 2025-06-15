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В Омской области проживает более полумиллиона пенсионеров

По данным на 1 апреля 2025 года, численность пенсионеров в Омской области достигла 550,3 тысячи человек.

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Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

Об этом пишет НГС55 со ссылкой на пресс-службу Объединенного социального фонда России по региону.

Большинство лиц пенсионного возраста — 320,1 тысячи — проживает в Омске. Отметим, что общая численность населения Омской области на начало этого года составляла 1 805 000 человек.

Также известно, что 453,5 тысяч человек получают пенсию по старости, а 21,9 тысячи человек — пенсию по инвалидности.

Отмечается, что с 2021 года страховые пенсии (по старости, инвалидности, потере кормильца) проиндексированы на 46,7%, государственные — на 47,5%. Средний размер пенсии в регионе вырос с 14 874,75 рубля (на 01.04.2021) до 22 058,01 рубля (01.04.2025).

Ранее мы сообщали о том, что в прошлом году более полутора тысяч омичей вышли на пенсию досрочно благодаря наличию длительного страхового стажа.