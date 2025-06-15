В Омской области проживает более полумиллиона пенсионеров

Отмечается, что с 2021 года страховые пенсии (по старости, инвалидности, потере кормильца) проиндексированы на 46,7%, государственные — на 47,5%. Средний размер пенсии в регионе вырос с 14 874,75 рубля (на 01.04.2021) до 22 058,01 рубля (01.04.2025).