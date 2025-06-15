Отец Илона Маска рассказал о нежелании европейцев работать из-за социализма

Жители стран Европы теряют мотивацию к работе из-за распространения социализма. Об этом в беседе с РИА Новости заявил отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.
«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — сказал Эррол Маск.
Как отметил Маск-старший, стремление граждан покинуть страну при увеличении налоговой нагрузки является естественным. По его словам, повышение налогов в некоторых странах ЕС создало условия, при которых работать стало необязательно.
Напомним, Эррол Маск приезжал в Москву для участия в Форуме будущего 2050. Он заявил, что его отговаривали от визита в Россию. Предприниматель также восхитился Москвой, назвав ее одной из лучших столиц мира.