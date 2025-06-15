Фальков: Россия перейдет на новую модель высшего образования

Проект изменений в закон, предусматривающий переход России на новую модель высшего образования, уже подготовлен. Об этом в воскресенье, 15 июня, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
По словам Фалькова, проект получил поддержку профессионального сообщества, работодателей и положительную оценку в обществе.
— Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе, — заявил Валерий Фальков в разговоре с РИА Новости.
Университеты России перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени Министерство образования и науки РФ подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты. Студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить обучение по ним.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин обозначил три ключевых изменения в российской системе высшего образования.