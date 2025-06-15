Фальков: Россия перейдет на новую модель высшего образования

— Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе, — заявил Валерий Фальков в разговоре с РИА Новости.