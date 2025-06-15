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В 1 400 домах Омска отключат горячую воду

Стартует пятая волна отключения горячего водоснабжения.

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Источник: Om1 Омск

С 17 по 30 июня в Омске запланировано масштабное плановое отключение горячего водоснабжения, которое затронет 1 470 многоквартирных домов. Поадресный перечень, где отключат горячую воду, опубликовали на сайте «Омск РТС».

Коммунальные службы начинают ежегодную подготовку теплосетей к осенне-зимнему сезону, что потребует временного прекращения подачи горячей воды в Ленинском, Октябрьском и Центральном округах. В список попадают жилые здания на улицах Масленникова, Маяковского, Декабристов, Лермонтова, Маршала Жукова, Куйбышева и Красных Зорь.

Специалисты напоминают, что летние отключения позволяют провести необходимые ремонтные работы без риска оставить жителей без тепла зимой.

Проверить, когда в вашем доме отключат горячее водоснабжение, можно на сайте «Омск РТС». Ранее портал Om1 Омск публиковал карту отключения ГВС.