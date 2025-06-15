В 1 400 домах Омска отключат горячую воду

Коммунальные службы начинают ежегодную подготовку теплосетей к осенне-зимнему сезону, что потребует временного прекращения подачи горячей воды в Ленинском, Октябрьском и Центральном округах. В список попадают жилые здания на улицах Масленникова, Маяковского, Декабристов, Лермонтова, Маршала Жукова, Куйбышева и Красных Зорь.