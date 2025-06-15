В Сети высмеяли парад в честь юбилея армии США

Пользователи соцсетей выразили недовольство по поводу прошедшего в субботу вечером парада в честь юбилея армии США. Они отметили, что организация мероприятия была на низком уровне.
«Если сравнивать с военными парадами в России или Китае, то наш парад выглядит как Специальное олимпийское соревнование по парадному миру», — написал Simulacra66.
«Они идут не строевым шагом, но всё равно умудряются спотыкаться», — отметил Train Bum.
«Это похоже на парад в детском саду», — подчеркнул To-B.
Некоторые пользователи обратили внимание на то, что на мероприятии было мало людей, и организация была плохой. Один из комментаторов пошутил, что президент США Дональд Трамп был впечатлён парадом Победы в Москве 9 мая и захотел организовать такой же.
Ранее в Вашингтоне завершился парад, посвящённый 250-летию американской армии. По Национальной аллее прошли военные подразделения и проехала военная техника. Однако многие зрители начали расходиться ещё до окончания мероприятия.