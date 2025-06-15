Фальков озвучил, когда в России полностью изменится обучение в вузах

В России с 2026 года года начнутся тотальные изменения в системе высшего образования.
В России масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026—2027 годах. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«Мы планируем, что масштабный переход начнется в 2026—2027 годах. И сейчас у нас сформировалось полное представление об этой модели [высшего образования]. Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство», — уточнил Фальков в беседе с РИА Новости.
В рамках реформы, проводимой по указу президента России, изменится структура получения высшего образования. По данным Минобрнауки, с мая 2023 года шесть российских вузов уже работают по пилотному проекту. В их число вошли Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.
В этих университетах студенты разделяют базовое и специализированное высшее образование. Ранее Министерство науки и высшего образования подготовило проект изменений в федеральный закон для перехода на новую модель высшего образования, который поддержали профессиональное сообщество и работодатели.