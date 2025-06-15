Фальков озвучил, когда в России полностью изменится обучение в вузах

«Мы планируем, что масштабный переход начнется в 2026—2027 годах. И сейчас у нас сформировалось полное представление об этой модели [высшего образования]. Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство», — уточнил Фальков в беседе с РИА Новости.