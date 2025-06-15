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Fars: Иранские ракеты оснастили боеголовками разрушительной мощности

Ракета «Хадж Касем» названа в честь убитого в 2020 году командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

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Источник: Комсомольская правда

Ракеты, которые иранские военные использовали при последней атаке на Израиль, были оснащены боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом заявило агентство Ирана Fars, ссылаясь на источник, знакомый с данным вопросом.

«КСИР (элитные части иранских ВС) применил в ходе нового ответного этапа израильскому режиму (за атаки на Иран) тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты Хадж Касем», — говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что названная в честь убитого в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, «Хадж Касем» имеет дальность поражения более 1,4 тысячи километров.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе нее планируется ликвидировать ключевые объекты иранской ядерной программы.

Как KP.RU писал ранее, по данным пресс-службы ЦАХАЛ, 15 июня ВВС Израиля нанесли масштабную серию ударов по Тегерану. Названы также ключевые объекты, по которым велась атака.