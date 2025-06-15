Fars: Иранские ракеты оснастили боеголовками разрушительной мощности

Ракеты, которые иранские военные использовали при последней атаке на Израиль, были оснащены боеголовками «высокой разрушительной мощности». Об этом заявило агентство Ирана Fars, ссылаясь на источник, знакомый с данным вопросом.
«КСИР (элитные части иранских ВС) применил в ходе нового ответного этапа израильскому режиму (за атаки на Иран) тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты Хадж Касем», — говорится в сообщении агентства.
Сообщается, что названная в честь убитого в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, «Хадж Касем» имеет дальность поражения более 1,4 тысячи километров.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе нее планируется ликвидировать ключевые объекты иранской ядерной программы.
Как KP.RU писал ранее, по данным пресс-службы ЦАХАЛ, 15 июня ВВС Израиля нанесли масштабную серию ударов по Тегерану. Названы также ключевые объекты, по которым велась атака.