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Володин: о медработниках нужно помнить ежедневно, а не только в их праздник

Председатель Госдумы поздравил медиков с профессиональным праздником.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отмечаемым в стране в третье воскресенье июня, подчеркнув, что о них нужно помнить не только в этот день, а ежедневно.

«Оказание помощи, сохранение жизни — это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям. Спасибо за чуткость, милосердие, готовность быть рядом в трудную минуту!» — написал политик в поздравлении в Telegram.

Он пожелал медикам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.

К слову, aif.ru ко Дню медработника поговорил о будущем медицины с доктором биологических наук, ректором Пироговского Университета, академиком РАН, лидером команды разработчиков препарата против болезни Бехтерева Сергеем Лукьяновым — собеседник подчеркнул в разговоре, что каждая болезнь будет излечена.