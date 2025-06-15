Володин: о медработниках нужно помнить ежедневно, а не только в их праздник

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отмечаемым в стране в третье воскресенье июня, подчеркнув, что о них нужно помнить не только в этот день, а ежедневно.
«Оказание помощи, сохранение жизни — это призвание, почетный и благородный труд. Врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки и нянечки посвятили себя служению людям. Спасибо за чуткость, милосердие, готовность быть рядом в трудную минуту!» — написал политик в поздравлении в Telegram.
Он пожелал медикам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.
К слову, aif.ru ко Дню медработника поговорил о будущем медицины с доктором биологических наук, ректором Пироговского Университета, академиком РАН, лидером команды разработчиков препарата против болезни Бехтерева Сергеем Лукьяновым — собеседник подчеркнул в разговоре, что каждая болезнь будет излечена.