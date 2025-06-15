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Ynet: Около 35 человек в Израиле пропали без вести после удара Ирана

Около 35 человек пропали на месте взрыва в израильском Бат-Яме после удара Ирана. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает портал Ynet со ссылкой на национальную службу скорой помощи.

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Около 35 человек пропали на месте взрыва в израильском Бат-Яме после удара Ирана. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает портал Ynet со ссылкой на национальную службу скорой помощи.

По последним данным, в Бат-Яме и Реховоте число пострадавших достигло 137 человек: шестеро получили тяжелые ранения, 19 — средней степени тяжести, остальные — легкие.

Служба скорой помощи также сообщила, что среди троих погибших в результате атаки в Бат-Яме и Реховоте — 10-летний ребенок и две женщины, передает Ynet.

В нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению израильской армии, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов страны после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».