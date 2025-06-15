Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Областной минтранс прокомментировал очереди на речном вокзале в Самаре

Самарские соцсети в последние несколько дней кишат фотографиями с очередей на речном вокзале.

Как создавалась новая Россия

Самарские соцсети в последние несколько дней кишат фотографиями с очередей на речном вокзале. Люди толпятся перед теплоходами.

По сообщениям очевидцев, все дело в популярных речных маршрутов — до Рождествено. Во время посадки на заветные суда устремляются более 200 человек за раз.

В региональном минтрансе рассказали, что количество рейсов было увеличено 32-х, а сильные очереди бывают только если на посадку идут больше 200 человек.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.