Областной минтранс прокомментировал очереди на речном вокзале в Самаре

Самарские соцсети в последние несколько дней кишат фотографиями с очередей на речном вокзале. Люди толпятся перед теплоходами.
По сообщениям очевидцев, все дело в популярных речных маршрутов — до Рождествено. Во время посадки на заветные суда устремляются более 200 человек за раз.
В региональном минтрансе рассказали, что количество рейсов было увеличено 32-х, а сильные очереди бывают только если на посадку идут больше 200 человек.
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