Дональд Трамп рассказал о звонке Владимира Путина: о чем говорили политики

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях о том, что утром 14 июня ему позвонил российский лидер Владимир Путин и поздравил американского главу с днем рождения. Однако в телефонном звонке политиков обсуждалось еще несколько вопросов, к примеру, ирано-израильский конфликт.
«Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень мило поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго говорили», — рассказывает Трамп.
Упомянул американский лидер и тот факт, что украинский конфликт также обсуждался главами двух государств во время этой беседы. Телефонный звонок Путина и Трампа длился около часа, заявил 47-й лидер США.
Как KP.RU писал ранее, торжественный парад в честь 250-летия армии США завершился в субботу, 14 июня, в Вашингтоне. Несмотря на впечатляющее шествие военных в исторической форме разных периодов, а также демонстрацию боевой техники, многие зрители ушли с мероприятия до его завершения.