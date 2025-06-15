В аэропорту Внуково объяснили задержку багажа туристов Turkish Airlines

Проблемы с доставкой багажа на некоторых рейсах Turkish Airlines были вызваны ограничениями по максимальной взлетной массе воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.
Без багажа остались пассажиры рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140.
Незагруженный багаж был отправлен в Стамбул, откуда его распределили по нескольким рейсам в Москву. По данным аэропорта Внуково, самолеты с вещами российских туристов вылетели поздно вечером 14 июня.
Еще три рейса с багажом запланированы на 15 июня, последний из них — ТК415 — вылетит в 17:55 по московскому времени.
— Для максимальной заправки топливом часть багажа была вынужденно снята с рейса, — передает Telegram-канал аэропорта Внуково.
Ранее в СМИ появились сообщения, что более 500 российских туристов, которые прилетели из Антальи в столичный аэропорт Внуково на самолете авиакомпании Turkish Airlines, остались без багажа. Путешественники прождали поклажу у ленты более часа прежде чем узнали, что их вещи остались в турецком аэропорту.
Другой случай произошел в середине марта, когда в столичном аэропорту Домодедово примерно 300 туристов на протяжении суток ждали рейса MS 728 авиакомпании Egypt Air.