В аэропорту Внуково объяснили задержку багажа туристов Turkish Airlines

Ранее в СМИ появились сообщения, что более 500 российских туристов, которые прилетели из Антальи в столичный аэропорт Внуково на самолете авиакомпании Turkish Airlines, остались без багажа. Путешественники прождали поклажу у ленты более часа прежде чем узнали, что их вещи остались в турецком аэропорту.