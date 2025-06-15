Эксперты рассказали, как защититься от аферистов в путешествии

Российские туристы во время зарубежных поездок могут легко минимизировать риск попадания на удочку мошенника — для этого достаточно не передавать свои документы посторонним, быть внимательными при заселении в отель и во время шопинга, а также не ввязываться в сомнительные авантюры, советуют опрошенные РИА Новости эксперты.