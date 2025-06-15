Эксперты рассказали, как защититься от аферистов в путешествии

Российским путешественникам во время зарубежных поездок несложно снизить риск мошенничества — для этого следует не передавать документы посторонним, проявлять осмотрительность при заселении в отель и шопинге, а также избегать сомнительных авантюр, рекомендуют эксперты, опрошенные РИА Новости.
Сохранять бдительность на отдыхе критически важно, чтобы не лишиться средств. Туристы чаще всего становятся жертвами примитивных схем, не требующих сложного обмана, которые легко предотвратить при базовой осторожности, подчёркивает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Нечестный обмен валюты остаётся одним из самых частых видов обмана. Чтобы обезопасить себя, разумнее менять деньги в банках или лицензированных обменниках, всегда пересчитывать купюры при получении и сверять номера при малейших сомнениях, советует заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ Роман Гареев.
Также эксперт упомянул проблему таксистов-мошенников. Оптимальная защита — заранее уточнять примерную стоимость маршрута, пользоваться авторитетными приложениями и требовать включения счётчика.
В отдельных странах, включая Испанию, Францию и Чехию, туристы могут столкнуться с лжеполицейскими, вымогающими деньги под видом проверки документов. В подобных случаях нельзя отдавать паспорт или кошелёк — необходимо требовать сопровождения в официальный полицейский участок и немедленно звонить в посольство, поясняет Гареев.
В популярных туристических центрах Италии (Рим, Венеция), Греции (Афины) и Франции (Париж) путешественники нередко сталкиваются с поддельными экскурсиями или музейными билетами. Гареев отмечает: чтобы избежать обмана, стоит приобретать билеты исключительно на официальных сайтах музеев или в их кассах, а экскурсии бронировать через проверенные агентства с репутацией.
Ещё одна распространённая схема связана с арендой жилья, напоминает эксперт. В Испании (Барселона), Таиланде (Пхукет) и Турции (Стамбул) мошенники публикуют на платформах заманчивые предложения об аренде, требуют предоплату и исчезают. Для защиты стоит бронировать жильё только на ресурсах с гарантиями, тщательно изучать отзывы и никогда не переводить средства напрямую без подтверждённого бронирования.
Кроме того, мошенники иногда селят туристов в неисправные номера, требуя доплату за «ремонт». Чтобы не стать жертвой, замдиректора Центра компетенций НТИ ТУСУР Руслан Пермяков рекомендует фотографировать состояние номера при заезде. Это же касается арендованного транспорта — при возврате скутера, авто или велосипеда недобросовестные компании часто требуют компенсацию за заранее существовавшие или инсценированные повреждения.
В завершение Пермяков резюмирует: при навязчивых предложениях от «дружелюбных местных» (посещение заведений, покупка сувениров) с последующим вымогательством, следует решительно отклонять такие инициативы, особенно если незнакомец проявляет настойчивость.