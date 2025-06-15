Два самолета с казахстанскими туристами прибыли из Дубая в Алматы

«Рейсы авиакомпании FlyDubai приземлились в Алматы с казахстанскими туристами на борту. Напомним, сразу несколько авиакомпаний приостановили рейсы 13 июня из Дубая и Абу‑Даби в регионы, включая Казахстан в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Ранее комитетом гражданской авиации минтранспорта РК установлен полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Рейсы FlyDubai, приземлившиеся сегодня в 02:45 и 06:19, осуществили облет вышеуказанной территории», — говорится в сообщении.