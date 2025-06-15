Два самолета с казахстанскими туристами прибыли из Дубая в Алматы

«Рейсы авиакомпании FlyDubai приземлились в Алматы с казахстанскими туристами на борту. Напомним, сразу несколько авиакомпаний приостановили рейсы 13 июня из Дубая и Абу‑Даби в регионы, включая Казахстан в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Ранее комитетом гражданской авиации минтранспорта РК установлен полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Рейсы FlyDubai, приземлившиеся сегодня в 02:45 и 06:19, осуществили облет вышеуказанной территории», — говорится в сообщении.
На борту находились 332 пассажира, в том числе туристы, чьи рейсы были отменены 13 июня, а также плановые путешественники.
Все туристы, не сумевшие вылететь 13 июня, были размещены в гостиницах туроператорами — участниками корпоративного фонда «Туристік Қамқор» при координации министерства туризма и спорта, министерства иностранных дел и посольства Казахстана в ОАЭ. Вопрос по возвращению остальных граждан прорабатывается, часть пассажиров уже доставлена ночными рейсами.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу нанес удары по ядерным объектам Ирана. Казахстан открыл линии экстренной связи в Израиле. После МИД РК сделал заявление по поводу ситуации. Затем запрет полетов над шестью странами ввели в Казахстане.
Еще позже комитет гражданской авиации Казахстана прокомментировал ситуацию с застрявшими в аэропорту Ашхабада казахстанцами.
14 июня стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуированы из Ирана через Азербайджан. Министерство туризма и спорта сообщило, что казахстанских туристов вернут домой при обострении ситуации на Ближнем Востоке.