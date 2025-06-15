Трамп: США не имеют никакого отношения к последнему нападению Израиля на Иран

Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что США не имеют никакого отношения к последнему нападению Израиля на Иран. Об этом политик заявил в своей социальной сети Truth Social.
«США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить ход между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — написал Трамп в посте.
По его словам, если Иран каким-либо образом решит напасть на Соединенные Штаты, на государство обрушится вся мощь американских ВС «в невиданном ранее масштабе».
Как KP.RU писал ранее, утром 14 июня президент Росси Владимир Путин позвонил американскому коллеге и лично поздравил того с днем рождения. Главы государств успели обсудить несколько вопросов, в числе которых был и ирано-израильский конфликт.