Не Мальдивы и не Дубай: Дайнеко рассказала о свадебном путешествии

Певица Виктория Дайнеко не так давно вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Свадьба прошла в тесном кругу без особого пафоса. Но и после этого фанаты так и не увидели в соцсетях молодоженов фотографии из свадебного путешествия. Оказалось, что они в него так и не поехали. Однако, «Московский комсомолец» выяснил у самих героев, собираются ли всё-таки новоиспечённые супруги отправиться в романтическую поездку?
«Когда у нас будет время, тогда и поедем. На самом деле, мы — люди, которые очень много думают о работе, и пока у нас слишком большие амбиции, и очень много планов, поэтому отдых у нас не на первом месте» , — рассказала Дайнеко.
При этом супруги уже примерно решили, каким будет это путешествие. И это вовсе не Мальдивы и не Дубай.
«Я бы села в автомобиль и просто устроила бы милое романтичное путешествие на автомобиле. Я просто такое очень люблю. Вообще моя самая большая мечта — это дом на колесах. Возможно, удастся найти какой-нибудь хороший дом на колёсах в аренду и просто уехать в какое-нибудь красивое место, например, в Карелию, где восхитительная природа, но не самые удобные отели, — призналась певица. — Мы с мужем будем меняться, так как оба- большие любители ездить за рулём. Думаю, вообще будем драться, кто сейчас поедет».