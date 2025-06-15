Не Мальдивы и не Дубай: Дайнеко рассказала о свадебном путешествии

«Я бы села в автомобиль и просто устроила бы милое романтичное путешествие на автомобиле. Я просто такое очень люблю. Вообще моя самая большая мечта — это дом на колесах. Возможно, удастся найти какой-нибудь хороший дом на колёсах в аренду и просто уехать в какое-нибудь красивое место, например, в Карелию, где восхитительная природа, но не самые удобные отели, — призналась певица. — Мы с мужем будем меняться, так как оба- большие любители ездить за рулём. Думаю, вообще будем драться, кто сейчас поедет».