Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не Мальдивы и не Дубай: Дайнеко рассказала о свадебном путешествии

Певица Виктория Дайнеко не так давно вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова.

Как создавалась новая Россия

Певица Виктория Дайнеко не так давно вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Свадьба прошла в тесном кругу без особого пафоса. Но и после этого фанаты так и не увидели в соцсетях молодоженов фотографии из свадебного путешествия. Оказалось, что они в него так и не поехали. Однако, «Московский комсомолец» выяснил у самих героев, собираются ли всё-таки новоиспечённые супруги отправиться в романтическую поездку?

«Когда у нас будет время, тогда и поедем. На самом деле, мы — люди, которые очень много думают о работе, и пока у нас слишком большие амбиции, и очень много планов, поэтому отдых у нас не на первом месте» , — рассказала Дайнеко.

При этом супруги уже примерно решили, каким будет это путешествие. И это вовсе не Мальдивы и не Дубай.

«Я бы села в автомобиль и просто устроила бы милое романтичное путешествие на автомобиле. Я просто такое очень люблю. Вообще моя самая большая мечта — это дом на колесах. Возможно, удастся найти какой-нибудь хороший дом на колёсах в аренду и просто уехать в какое-нибудь красивое место, например, в Карелию, где восхитительная природа, но не самые удобные отели, — призналась певица. — Мы с мужем будем меняться, так как оба- большие любители ездить за рулём. Думаю, вообще будем драться, кто сейчас поедет».