В Минтрансе заявили, что интернет в самолетах появится не раньше 2027 года

«Самолеты — это высокотехнологичные транспортные средства со сложнейшими системами. Процесс сертификации новых технологий для авиации обычно занимает много времени, потому что нужно учитывать строгие требования безопасности и совместимости с бортовыми системами», — отметил собеседник информагентства.