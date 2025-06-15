В Минтрансе заявили, что интернет в самолетах появится не раньше 2027 года

Интернет в самолетах станет доступен не раньше 2027 года, предположил в интервью информационному агентству ТАСС замглавы Минтранса РФ Андрей Никитин.
«Самолеты — это высокотехнологичные транспортные средства со сложнейшими системами. Процесс сертификации новых технологий для авиации обычно занимает много времени, потому что нужно учитывать строгие требования безопасности и совместимости с бортовыми системами», — отметил собеседник информагентства.
Уточним, на днях глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в 2027-м в российских самолетах станет доступна связь 5G.