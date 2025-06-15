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В Минтрансе заявили, что интернет в самолетах появится не раньше 2027 года

В ведомстве подчеркнули, что процесс сертификации новых технологий для авиации занимает много времени.

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Источник: Аргументы и факты

Интернет в самолетах станет доступен не раньше 2027 года, предположил в интервью информационному агентству ТАСС замглавы Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Самолеты — это высокотехнологичные транспортные средства со сложнейшими системами. Процесс сертификации новых технологий для авиации обычно занимает много времени, потому что нужно учитывать строгие требования безопасности и совместимости с бортовыми системами», — отметил собеседник информагентства.

Уточним, на днях глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в 2027-м в российских самолетах станет доступна связь 5G.