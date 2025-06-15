Ростовчанка купила сосиску в тесте с живыми опарышами

Жители донской столицы купили выпечку, в которой оказались опарыши. Видео «начинки» они прислали в сообщество «Ростов Главный».
Супруги приобрели сосиску в тесте в продовольственном магазине у дома. в Железнодорожном районе. Муж должен был взять ее на работу, но в спешке забыл. Тогда жена решила съесть выпечку сама. Надкусила и увидела внутри извивающихся червей.
Ростовчанка отнесла испорченный товар обратно в магазин. Продавцы развели руками и предложили вернуть за него деньги. Женщина их не взяла, лишь попросила снять партию с продажи, чтобы избавить остальных покупателей от проблем со здоровьем.
В комментариях ростовчане пишут, что на магазинную выпечку нередко садятся мухи, а еще сетуют, что супруги не обратились в Роспотребнадзор, который бы наказал торговую точку.