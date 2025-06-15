Ростовчанка купила сосиску в тесте с живыми опарышами

Супруги приобрели сосиску в тесте в продовольственном магазине у дома. в Железнодорожном районе. Муж должен был взять ее на работу, но в спешке забыл. Тогда жена решила съесть выпечку сама. Надкусила и увидела внутри извивающихся червей.