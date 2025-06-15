CNN: операция Израиля против Ирана может занять несколько недель

Военная операция Израиля против Ирана может продлиться несколько недель, а не дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимных чиновников Израиля и США. При этом Вашингтон не возражает против таких сроков.
Израильский источник указал, что продолжительность конфликта зависит от реакции Тегерана на атаки. В частных обсуждениях администрация Дональда Трампа не критиковала затяжной характер операции. Американский чиновник подчеркнул: США поддерживают право Израиля на самооборону, но не станут диктовать конкретные действия. Администрация Трампа также допускает урегулирование ситуации через дополнительные переговоры с США.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против иранской ядерной программы. ВВС нанесли свыше 100 ударов по территории Ирана в ходе пяти волн атак.
Ранее портал Axios сообщал, что в последние 48 часов Израиль обращался к администрации Трампа с просьбой о совместных действиях по уничтожению ядерной программы Ирана. По данным источника, США готовы присоединиться к операции при необходимости, а Трамп предлагал эту поддержку премьер-министру Биньямину Нетаньяху в недавнем разговоре.
14 июня Трамп категорически отверг причастность США к израильским ударам: «США не имеют отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту». В Truth Social он добавил предупреждение: любой удар Ирана по США вызовет ответ «в невиданном ранее масштабе».
Напомним, в субботу Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Путин заявил о готовности России быть посредником между Израилем и Ираном. Президенты согласились, что их личные отношения позволяют поддерживать деловое взаимодействие и совместно решать сложные двусторонние и международные вопросы.
Сообщалось, что группу россиян, включая членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, эвакуируют из Ирана в ночь на 14 июня. Как уточнили в посольстве, в группу из 88 человек, помимо россиян, входят граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
Читайте материал по теме: Путин и Трамп в телефонном разговоре разошлись в оценках ударов Израиля по Ирану.