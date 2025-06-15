Трамп: США могут завершить конфликт между Ираном и Израилем

США «с легкостью» могут обеспечить примирение между Ираном и Израилем и прекратить «кровавый конфликт» стран. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что в случае любого нападения со стороны Ирана Соединенные Штаты применят против него всю мощь своих вооруженных сил в масштабах, которых ранее не было. Он также отметил, что США не имеют какого-либо отношения к атакам на Иран, которые произошли ночью 15 июня.
— Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить этому кровавому конфликту конец! — написал Дональд Трамп в Truth Social.
Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон раскритиковал Трампа, обвинив его в «соучастии в военных действиях» Израиля против Ирана из-за многолетнего финансирования и поставок оружия.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».