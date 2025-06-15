Трамп: США могут завершить конфликт между Ираном и Израилем

Трамп добавил, что в случае любого нападения со стороны Ирана Соединенные Штаты применят против него всю мощь своих вооруженных сил в масштабах, которых ранее не было. Он также отметил, что США не имеют какого-либо отношения к атакам на Иран, которые произошли ночью 15 июня.