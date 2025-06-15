Тишковец рассказал о погоде в Москве и Центральной России в воскресенье

В Москве в воскресенье, 15 июня, сохранится пасмурная и прохладная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры продолжат качать прохладный для июня воздух», — заявил он в своем телеграм-канале.
В Москве и Подмосковье в течение дня сохранится облачная с прояснениями погода. Возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха составит от 15 до 18 градусов тепла. Это на 5 градусов ниже климатической нормы.
Ветер подует северный, со скоростью 4−9 м/с, возможны его порывы до 13 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
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