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Илон Маск объявил о включении Starlink над Ираном

Илона Маска попросили активировать Starlink для жителей Ирана.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Предприниматель Илон Маск объявил о включении системы спутникового интернета Starlink над Ираном.

«Лучевые сигналы включены», — написал Илон Маск под постом одного из пользователей соцсети Х*, который обратился к нему с просьбой активировать Starlink для жителей Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал проводить операцию «Восходящий лев». В ее рамках военные и ядерные объекты Ирана подверглись ударам. Как писало агентство Fars, иранские власти временно ограничили доступ в интернет из-за эскалации в регионе.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что не планирует отказываться от использования Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Илоном Маском.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.