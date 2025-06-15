Илон Маск объявил о включении Starlink над Ираном

Предприниматель Илон Маск объявил о включении системы спутникового интернета Starlink над Ираном.
«Лучевые сигналы включены», — написал Илон Маск под постом одного из пользователей соцсети Х*, который обратился к нему с просьбой активировать Starlink для жителей Ирана.
В ночь на 13 июня Израиль начал проводить операцию «Восходящий лев». В ее рамках военные и ядерные объекты Ирана подверглись ударам. Как писало агентство Fars, иранские власти временно ограничили доступ в интернет из-за эскалации в регионе.
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что не планирует отказываться от использования Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Илоном Маском.
* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.