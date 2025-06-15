С нового учебного года школьники будут учиться больше по одному из предметов

Для учащихся 8-х классов изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года: они тоже будут изучать историю по три часа в неделю, из которых один час выделят на расширенный курс всеобщей истории и два — на историю России. Программа для 9−11-х классов остается прежней — по два часа истории в неделю.