С нового учебного года школьники будут учиться больше по одному из предметов

В школах РФ увеличат часы на предметы по истории с нового учебного года.
В российских школах с 1 сентября 2025 года увеличат количество уроков истории для учеников 5−7-х классов — до трех часов в неделю. Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения им. М. В. Леднева Максим Костенко.
«С 1 сентября 2025 года 5−7-е классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме три часа в неделю. Ранее было два часа в неделю», — уточнил Костенко в беседе с ТАСС. Он уточнил, что увеличение часов связано с появлением нового школьного предмета «История нашего края».
Всего ежегодно добавляется 34 учебных часа по истории. Этому также способствует увеличение количества часов на «Всеобщую историю» и «Историю России».
Для учащихся 8-х классов изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года: они тоже будут изучать историю по три часа в неделю, из которых один час выделят на расширенный курс всеобщей истории и два — на историю России. Программа для 9−11-х классов остается прежней — по два часа истории в неделю.
Ранее в Минпросвещения также сообщали, что с 1 сентября 2025 года ученики 5−7-х классов начнут изучать историю по новым учебникам. Ученики 8−9-х классов перейдет на обновленные пособия в 2026 году.