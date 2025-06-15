Терапевт Портнова рассказала, каким группам населения нельзя пить квас

Несмотря на высокую популярность кваса среди населения России, некоторым группам населения не стоит его пить. Об этом рассказала врач — терапевт-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова.
Терапевт порекомендовала ограничить употребление кваса людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая язву, гастрит и синдром раздраженного кишечника. Причиной является наличие в напитке молочной и уксусной кислот, которые могут раздражать слизистую и усиливать симптомы, такие как изжога, боль и вздутие живота.
Также квас не рекомендуется пить при обострении энтеритов, колитов, панкреатита и при заболеваниях печени, поскольку он стимулирует пищеварение и может усугубить течение болезни. Людям с мочекаменной болезнью следует быть осторожными с напитком из-за содержания оксалатов, способных влиять на состав мочи.
Кроме того, напиток может содержать сахар, что делает его нежелательным для людей с диабетом. Портнова добавила, что аллергикам на злаки и дрожжи также стоит избегать кваса. Несмотря на статус безалкогольного, он содержит до 1,5 процента спирта, а домашний — до трех процентов.
— Хотя это и немного, употребление такого напитка не рекомендуется детям, а также женщинам во время беременности и грудного вскармливания, — заключила Роксана Портнова в разговоре с RT.
Летом особенно важно поддерживать здоровье организма. Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко рассказала, что в этот период необходимо пить больше жидкости.