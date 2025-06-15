Терапевт Портнова рассказала, каким группам населения нельзя пить квас

Кроме того, напиток может содержать сахар, что делает его нежелательным для людей с диабетом. Портнова добавила, что аллергикам на злаки и дрожжи также стоит избегать кваса. Несмотря на статус безалкогольного, он содержит до 1,5 процента спирта, а домашний — до трех процентов.