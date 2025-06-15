В Красноярске на «ЯРких БЕРЕГАХ» отмечают Всемирный день прогулок

Жители и гости города могут познакомиться с маршрутами, растениями и животными Красноярского края, услышать истории о таёжных птицах, научиться различать их следы.
Любители мастер-классов могут принять участие и выполнить изделия из природных материалов. Этом могут быть сувениры, подарки, памятные значки. Также можно узнать, как делаются открытки и фенечки.
Дети и взрослые порадуются запуску воздушных змеев.
Красноярский городской клуб спелеологов научит всех желающих вязать узлы и проведёт конкурс по надеванию спелеоснаряжения.
Все любители концертов могут их услышать. Сцена работает с 16:00 до 20:00.
Также будет розыгрыш призов.
Как ранее писал «МК в Красноярске», концерт и светомузыкальное шоу фонтанов: как Красноярск отметит День России 12 июня — программа праздника.