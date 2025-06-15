Во Внуково объяснили неприбытие багажа рейсов Turkish Airlines

В аэропорту «Внуково» со ссылкой на Turkish Airlines пояснили, что часть багажа не была доставлена из Стамбула в Москву из-за ограничений по максимальной взлётной массе воздушных судов. Для обеспечения максимальной заправки топливом часть багажа пришлось снять с рейсов.
«Согласно данным авиаперевозчика, задержка багажа с рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140, прибывших из Анталии в “Внуково” 14 июня, обусловлена ограничениями по взлетной массе самолетов. Для полной заправки топливом багаж в принудительном порядке сняли: с ТК1231 — 25 мест, с ТК3152 — 129 мест, с ТК3024 — 149 мест, с ТК3140 — 57 мест. По факту массовой недопоставки из Анталии зарегистрировано 219 заявлений на 329 мест багажа», — сообщила пресс-служба аэропорта.
Незагруженный багаж отправили рейсом в Стамбул, где он сейчас находится. Его доставят в «Внуково» частями ближайшими рейсами.
«План досылки багажа Turkish Airlines на 14.06.2025: рейс ТК411 (23:05), ТК421 (01:10), ТК419 (04:55)», — уточняется в информации.
Дополнительные отправки запланированы на воскресенье: рейсом ТК413 (прибытие в 11:00 мск), ТК417 (13:00 мск) и ТК415 (17:55 мск). При необходимости остаток доставят рейсом ТК4917 в 22:25 мск.
Ранее Росавиация сообщила, что совместно с Минтрансом РФ выясняет причины недопоставки багажа Turkish Airlines на ряде рейсов между Антальей и «Внуково».