Во Внуково объяснили неприбытие багажа рейсов Turkish Airlines

«Согласно данным авиаперевозчика, задержка багажа с рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140, прибывших из Анталии в “Внуково” 14 июня, обусловлена ограничениями по взлетной массе самолетов. Для полной заправки топливом багаж в принудительном порядке сняли: с ТК1231 — 25 мест, с ТК3152 — 129 мест, с ТК3024 — 149 мест, с ТК3140 — 57 мест. По факту массовой недопоставки из Анталии зарегистрировано 219 заявлений на 329 мест багажа», — сообщила пресс-служба аэропорта.