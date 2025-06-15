Российская спортсменка Юлия Родина утонула на Пхукете

Также в тайской больнице скончался бывший полковник управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Тюменской области Григорий Шаров. После прибытия в Паттайю у мужчины начались симптомы удушья, в результате чего он был госпитализирован. Через несколько дней у него произошел инсульт, сопровождавшийся отеком мозга. В тяжелом состоянии пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.