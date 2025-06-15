В Новосибирске отключат горячую воду в пяти районах

С 18 июня в Новосибирске стартует новый этап испытаний тепловых сетей, в связи с чем горячая вода будет отключена на улицах пяти районов города. Работы продлятся до 1 июля.
Согласно информации от СГК, в Дзержинском районе отключения затронут множество улиц, включая Толбухина, Заслонова и Гусинобродское шоссе.
В Центральном районе без горячей воды останутся улицы Партизанская, Николая Островского и другие, а в Калининском — улица Кропоткина.
В Ленинском и Кировском районах отключения также коснутся нескольких улиц, включая 1-ю и 2-ю Чулымскую, а также Вертковскую.
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте компании.