Во время протеста в Солт-Лейк-Сити неизвестный открыл стрельбу

«Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит… Мы можем подтвердить, что стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.