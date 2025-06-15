Во время протеста в Солт-Лейк-Сити неизвестный открыл стрельбу

Во время протеста в Солт-Лейк-Сити, США, неизвестный открыл стрельбу. По данным полицейского департамента города, в результате этого ЧП ранен один человек.
«Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит… Мы можем подтвердить, что стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.
Подозреваемый уже найден, он находится под стражей. По данным местного телеканала KUTV, данный инцидент произошел во время акции протеста против политики американского президента Дональда Трампа.
Как KP.RU писал ранее, торжественный парад в честь 250-летия армии США завершился в субботу в Вашингтоне. Однако несмотря на впечатляющее шествие военных в исторической форме разных периодов, а также демонстрацию боевой техники, большая часть зрителей ушла с мероприятия до его завершения.