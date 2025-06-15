Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде откроют четыре пляжа

В Волгограде провели обследование четырех территорий, предназначенных для отдыха у воды, сообщила пресс-служба администрации города.

Как создавалась новая Россия
Источник: пресс-служба администрации Волжского

Будущие пляжи находятся в Красноармейском, Кировском, Советском и Тракторозаводском районах. Водолазы очистили дно Волги от посторонних предметов, осколков стекла, веток и другого мусора.

Ранее специалисты взяли пробы воды, почвы и воздуха в разных районах города. Кроме того, завершена санитарная обработка от насекомых в прибрежной зоне, заключен договор с региональным оператором на вывоз бытовых отходов.

Если удастся получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, муниципалитет официально откроет места отдыха для посетителей. Ожидается, что это произойдет во второй половине июня. Сертификацию с флагами волгоградские пляжи не проходили.

Подготовка к открытию купального сезона прошла и в Волжском. На муниципальном пляже на берегу Ахтубы восстановили систему оповещения, отремонтировали питьевые фонтанчики и малые архитектурные формы, убрали мусор.

На берегу настроили две беспроводных точки доступа к интернету и установили 14 камер видеонаблюдения.