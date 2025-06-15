В России изменились цены на клубнику

Востриков также пояснил, что уровень самообеспеченности России ягодами и косточковыми культурами составляет около 42%. Остальной объем приходится на импорт — в основном из стран СНГ, таких как Азербайджан, а также через Турцию, которая выступает логистическим хабом для поставок продукции из Ирана. По словам представителя ассоциации, именно эти внешние поставщики формируют оптовые цены на черешню, абрикосы и персики, а российские производители вынуждены ориентироваться на зарубежных партнеров при ценообразовании.