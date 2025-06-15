В России изменились цены на клубнику

Цены на клубнику за последний месяц снизились почти на 10%
Средние оптовые цены на клубнику в России за последний месяц снизились на 7,2%. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
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«За месяц средние оптовые цены на клубнику в России снизились на 7,2%», — заявил Востриков ТАСС. По его словам, ключевыми факторами, влияющими на стоимость ягод в текущем сезоне, остаются объемы поставок из зарубежных стран, валютный курс и расходы на логистику.
Востриков также пояснил, что уровень самообеспеченности России ягодами и косточковыми культурами составляет около 42%. Остальной объем приходится на импорт — в основном из стран СНГ, таких как Азербайджан, а также через Турцию, которая выступает логистическим хабом для поставок продукции из Ирана. По словам представителя ассоциации, именно эти внешние поставщики формируют оптовые цены на черешню, абрикосы и персики, а российские производители вынуждены ориентироваться на зарубежных партнеров при ценообразовании.
Ранее в Госдуме назвали причину резких скачков цен на продукты. Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам защиты конкуренции Сергей Лисовский заявил, что подобные колебания есть из-за того, что Министерство сельского хозяйства не делает реального прогноза на урожайность или на производство.