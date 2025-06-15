Насколько сильна магнитная буря 16 июня 2025: прогноз, влияние на здоровье

Следите за режимом дня. Постарайтесь обеспечить полноценный отдых и сон не менее 7−8 часов. Регулярный режим помогает организму адаптироваться к внешним стрессовым факторам. Корректируйте питание. В дни магнитных бурь рекомендуется уменьшить потребление тяжелой, жирной пищи, ограничить употребление кофе, крепкого чая и алкогольных напитков. Увеличьте количество свежих овощей и фруктов в рационе. Контролируйте физические нагрузки. В период геомагнитных возмущений лучше воздержаться от интенсивных тренировок, заменив их легкими физическими упражнениями или прогулками на свежем воздухе. Следите за давлением. Людям с гипертонией рекомендуется регулярно измерять артериальное давление и держать под рукой необходимые лекарства. Ограничьте информационный поток. Избегайте просмотра эмоционально напряженных программ и новостей, которые могут усилить тревожность. Соблюдайте водный режим. Употребление достаточного количества чистой воды помогает выводить токсины из организма и поддерживать нормальную работу всех систем. Используйте техники релаксации. Медитация, дыхательные упражнения и другие методы расслабления помогают снизить уровень стресса и улучшить самочувствие в периоды магнитных бурь.